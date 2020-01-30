عين الدفلى: قتيل و3 جرحى في إصطدام بين سيارتين بجندل

لقي شخص حتفه وأصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث مرور الطريق الولائي رقم 11 في الشعانبي ببلدية جندل ولاية عين الدفلى.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع مساء اليوم الخميس في حدود الساعة 20سا و50 د بالشعانبي ببلدية جندل.

وتمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين، السيارة الاولى من نوع “رونو 04 ” والثانيه من نوع سيتروان “برلينغو”.

واسفر عن وفاة سائق السيارة الاولى الذي يبلغ من العمر 38 سنة حول الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الخميس.

بينما أصيب 3 ثلاثة اشخاص أعمارهم بين 24 و47 سنة حولو الى مستشفى الخميس بعد تلقي الاسعافات الاولية.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث