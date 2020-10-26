عين الدفلى: كشف ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة

تمكنت مصالح أمن دائرة الروينة، في عين الدفلى، من توقيف شخص في عقده السادس من العمر.

وحسب بيان أمن ولاية عبين الدفلى، تورط المتهم بقضية إنشاء ورشة سرية بمقر إقامته لصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة الخاصة بها.

ومكنت العملية إثر تفتيش مسكنه بعد التنسيق مع النيابة المختصة، من ضبط وحجز عدة وسائل ومعدات لصناعة أسلحة الصيد والذخيرة.

إلى جانب العثور على عدد من الخراطيش الجاهزة المقدرة بـ 86 خرطوشة مختلفة العيارات، وأخرى قيد التحضير قدرت بـ 222 خرطوشة فارغة.

بالإضافة الى 314 مغلاق وغطاء خاص بها، 30 كرية حديدية خاصة بخراطيش بنادق الصيد وكمية من البارود.

إلى جانب مجسم لبندقية صيد جاهزة خشبية و قوالب حديدية خاصة بصناعة البنادق.