عين الدفلى: محاكمة شخصين بتهم الدعوة للتجمهر وتسريب مواضيع البكالوريا

قدمت مصالح أمن دائرتي العطاف وجندل بولاية عين الدفلى، شخصين أمام الجهات القضائية المختصة.على خلفية تورطهما في قضيتين تتعلقان باستغلال المواقع الالكترونية بطريقة مخالفة للتشريعات المعمول بها.

وتتعلق القضية الأولى، بعرض منشورات تحريضية قام صاحبها بالدعوة إلى التجمهر والإخلال بالنظام العام.إضافة إلى إهانة هيئة نظامية والإساءة إليها.عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.وجاء ذلك، بعد فتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة العطاف.لتتمكن من التوصل إلى صاحب الحساب في عقده الرابع من العمر، وتقديمه أمام العدالة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية.

بينما تتعلق القضية الثانية، بنشر مواضيع امتحانات خلال فترة اجراء امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة.من قبل تقني سامي في تطوير الواب والمواقع الإلكترونية، في عقده الثالث من العمر.حيث أوقفته مصالح أمن دائرة جندل اثر تحريات تقنية للفرقة المختصة، حيث تم اخضاعه للإجراءات القانونية اللازمة.