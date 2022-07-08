عين الدفلى: محطة غسل السيارات ” لافاج ” تبيع الحليب بمليانة !!

تمكنت شرطة مليانة ، يوم أمس 07 جويلية، من حجز 320 كيس من مادة الحليب المبستر كانت معروضة للبيع بطريقة غير صحية. ودون الخضوع لشروط الممارسات التجارية بإحدى محطات غسل السيارات بالمدينة.

عملية حجز هذه المادة جاءت عقب إستغلال معلومات وردت إلى المصلحة عن قيام صاحب المحطة بعرض وبيع هذه المادة للمواطنين.أين أسفرت عملية التدخل والمراقبة عن حجز الكمية بالتنسيق مع مصالح التجارة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص المخالف.