عين الدفلى: مديرية الخدمات الجامعية تعلن عن فتح الإقامات الجامعية

أعلنت مديرية الخدمات الجامعية بعين الدفلى عن فتح الإقامات الجامعية للطلبة المعنيين بإستكمال السنة الجامعية (2020/2019).

وأضافت المديرية، أنه سيتم توفير كل الخدمات من نقل و ايواء و إطعام و رعاية صحية للطلبة إبتداء من الغد 19سبتمبر.

وهذا حسب الرزنامة والدفعات المعلن عنها من طرف الجامعة، مع إحترام البرتوكول الصحي المعتمد من طرف الوزارة الوصية.

وأكدت المديرية في ذات البيان، على وجوب التقيد بالرزنامة الخاصة بالدفعات، والإلتزام بتدابير الوقاية الصحية في هذا الظرف الاستثنائي.

كما انه يمكن استقبال الطلبة القادمين من أماكن بعيدة أمسية اليوم الجمعة.