عين الدفلى: مستشفى خميس مليانة يوقف التربصات ويعزز شبكات الاوكسجين باقسامه في ظل اصابات كورونا

قامت ادارة مستشفى خميس مليانة بزيادة شبكات الأكسيجين في عدة أقسام بالمستشفى. وهذا بهدف زيادة القدرة الإستيعابية وتوفير الأوكسيجين للمصابيين بفيروس كوفيد19. بديلاً عن إستعمال الأسطوانات المنفصلة في الموجتين السابقتين.

ادارة المستشفى ايضا قامت باصدار تعليمة تقضي بتوقيف جميع تربصات الشبه الطبيين والبيولوجيين. على مستوى المؤسسة سواء كانوا تابعين للقطاع العمومي اوالخاص بسبب الوضعية الوبائية في الاونة الاخيرة .

يذكر ان ولاية عين الدفلى عرفت زيادة محسوسة في عدد الاصابات مقارنة بما كان عليه الحال قبل حلول الصيف و هذا نتيجة التهاون في تطبيق اجراءات الوقاية والتباعد الجسدي ماجعل الاطباء يعيدون دق ناقوس الخطر من جديد على الطبيب احسن كرباج الذي حذر من اقامة حفلات التخرج وو كذا الابتعاد عن كبار السن .