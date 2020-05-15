عين الدفلى: موظف بشركة تسيير ونقل الكهرباء يحبط عملية إنتحار سيدة بخميس مليانة

تمكن أحد الموظفين بشركة تسيير ونقل الكهرباء GRTE اليوم الجمعة من انقاذ حياة امرأة من الإنتحار من أعلى أعمدة الكهرباء بعين الدفلى.

السيدة كانت قد صعدت إلى أحد أعمدة الكهرباء ذات التوتر العالي بحي سوفاي بمنطقة القرية بلدية خميس مليانة مهددة بالانتحار بسبب ظروف اجتماعية.

المدعو “لوز منصور” تحمل مسؤولية كبيرة وتمكن من الصعود الى اعلى العمود الكهربائي بسرعة دون ان تشعر به المرأة.

ليباغتها من الخلف و يمسكها قبل ان ترمي بنفسها لتتدخل بعد ذلك ذراع الرافعة لتنتشلهم من اعلى العمود.

يذكر ان الحادثة اثارت اعجاب المواطنين كما اشادو ببطولة السيد منصور مثمنين الدور الذي لعبه في الوقت الذي عجزت فيه الحماية المدنية على التدخل.