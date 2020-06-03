عين الدفلى.. نطحة ثور تردي شيخا بعين البنيان ووفاة خمسيني في حادث مرور 

تعرض صبيحة اليوم الأربعاء، شيخ من حي اللوز ببلدية عين البنيان إلى نطحة ثور كان يرعى به أردته قتيلا في عين المكان.

الضحية يبلغ من العمر 82 سنة، تم نقله إلى عيادة بومدفع ليحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مليانة.

و في سياق آخر لفظ شخص يبلغ من العمر 52 سنة أنفاسه الأخيرة ظهيرة اليوم، إثر تعرضه لحادث مرور بالطريق الوطني رقم 04.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية ” شيفرولي صايل ” و صطدامها بشجرة أين تعرض لجروح متفاوتة الخطورة نقل على اثرها إلى مستشفى الولاية ليلفظ آخر أنفاسه بذات المستشفى.