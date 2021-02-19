عين الدفلى.. هلاك سبعينية في حادث مرور أليم بحي السوايك

لقيت إمرأة حتفها، فيما أصيب 3 أشخاص آخرون ظهر اليوم الجمعة، إثر حادث مرور أليم ببلدية وولاية عين الدفلى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 13و 15د بالطريق الولائي رقم 33، في المكان المسمى حي السوايك ببلدية عين الدفلى.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية من نوع “Renault symbole” واصطدامها بشجرة.

هذا وقد خلف الحادث وفاة امراة تبلغ من العمر 71 سنة وإصابة ثلاثة ركاب آخرين تتراوح اعمارهم بين 45و6سنوات.

ليتم تقديم الاسعافات الأولية للمصابين، ومن ثم تحويلهم الى مستشفى عين الدفلى.

أما فيما يخص جثة العجوز، فقد تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي.