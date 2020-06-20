عين الدفلى.. هلاك 3 شبان وفقدان 5 آخرين إثر انقلاب قاربهم في عرض البحر 

خيّمت أمس الجمعة، على مدينتي خميس مليانة وعين التركي أجواء من الحزن و الأسى بعدما غرق العديد من أبناء المدينتين في عرض البحر إثر انقلاب قاربهم في محاولة منهم للهجرة بطريقة سرية منذ أكثر من 9 أيام.

وحسب مصدر مقرب من عائلة أحد الضحايا، فإن عدد المفقودين يقدر بـ 8 أشخاص ينحدرون من خميس مليانة، عين التركي ومليانة.

تم العثور على الضحايا والتعرف على 3 منهم، ويتعلق الأمر بـ”دوايجية عبد القادر ” ، “هشام بنيدير” من خميس مليانة و ” بلال سنوسي” ابن مدينة عين التركي.

الشباب الثلاثة لفظتهم أمواج البحر بسواحل تنس والداموس، في انتظار إنتشال المفقودين الٱخرين والتي من ضمنهم امرأة حامل.

يذكر أن جنازة عبد القادر دوايجية شيعت ليلة أمس الجمعة، بمقبرة سيدي عبد القادر بخميس مليانة في أجواء مهيبة.