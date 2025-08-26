إعــــلانات
عين الدفلى: وضع حد لنشاط محلين تجاريين يمارسان “الحجامة” بطريقة غير شرعية

بقلم أمينة داودي
وضعت شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع مديرية التجارة. حدا لنشاط محلين تجاريين بأحد بلديات الولاية يمارسان مهنة الصحة بطريقة غير شرعية “الحجامة”.

أين تم خلال عملية مراقبتهما حجز و إتلاف ما يلي 193.9 كلغ مسحوق أعشاب مجهولة المصدر و معدومة الوسم مخزنة في أماكن غير نظيفة. 301.75 لتر زيوت مجهولة المصدر و معدومة الوسم معبأة و مخزنة بطريقة غير ملائمة. 254 علبة دواء مختلفة الأنواع، منها أدوية منتهية الصلاحية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

