عين الدفلى: وفاة اربعيني وإصابة 4 اخرين في حادث مرور ببومدفع

خلف حادث مرور وقع زوال اليوم على الساعة 14.15 بالمنطقة المسماة زغايمي ببلدية بومدفع ، وفاة اربعيني و اصابة 4 اخرين بجروح متفاوتة الخطيرة.

الحادث نجم عن اصطدام مابين سيارتين سياحتين من نوع شوفروليه على مستوى الطريق الوطني رقم 04 ، اين توفي سائق يبلغ من العمر 43 سنة فيما اصيبت 3 نسوة و رجل اخر ، لتتدخل بعدها عناصر الحماية المدنية و تحول المصابين الى العيادة المتعددة الخدمات ببومدفع فيما حولت جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بخميس مليانة