عين الدفلى.. وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث متتالية بمنحدر اولاد المهدي

وقع، مساء اليوم، على الطريق السيار شرق غرب بالمكان المسمى منحدر اولاد المهدي 3 حوادث مرور متتالية بسبب سوء الاحوال الجوية، اين خلفت وفاة امرأة و اصابة 8 اشخاص.

و حسب مصادر النهار، فان الحادث الاول وقع في حدود الساعة ال17.30 مساءا مابين شاحنة وسيارة سياحية.

اين كانت الحماية المدنية تنقل المصابين والدرك الوطني يعاين المكان لتأتي سيارة اخرى وتصطدم بالمركبة الاولى.

ما خلف اصابة دركيين تضيف والسائق تضيف ذات المصادر، لتصطدم بعدها 4 سيارات تسلسليا ببعضها البعض في مكان الحادث.

ويضيف شهود عيان انه قبل قليل واثناء تواجد الحماية المدنية بالمكان حدث اصطدام لسيارة اخرى بشاحنة الحماية المدنية ، لتبلغ حصيلة الحوادث الثلاث 8 مصابين و وفاة ضحية من جنس انثى

فيما يتواجد عناصر الدرك الوطني حاليا بمكان الحادث لتسهيل حركة المرور.