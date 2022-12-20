عين الدفلى: وفاة تلميذ أثناء محاولة قطعه الطريق بالسوايك

شهد الطريق الولائي رقم 33 في شطره بين عين الدفلى و العامرة، وفاة تلميذ متمدرس يبلغ من العمر 8 سنوات. بعدما اردته سيارة بمنطقة السوايك.

الحادث وقع على الساعة 11.45 بعد محاولة التلميذ قطع الطريق للعودة إلى بيته. لتتدخل عناصر الحماية المدنية بعدها و تنقل الضحية لمستشفى مكور حموا. أين لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة