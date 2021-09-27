عين الدفلى : وفاة ثلاثيني في حادثة دهس بالطريق السيار شرق غرب بزدين

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى مساء هذا اليوم في حدود الساعة 19ساو00دق من اجل حادث مرور مميت، بالطريق السيار باتجاه الشرق المكان المسمى زدين ببلدية زدين.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة سياحية بشخص راجل يبلغ من العمر 31 سنة، كان بصدد اجتياز الطريق ،ادى إلى وفاته في عين المكان،و انحرافها ادى إلى اصابة 03 ركاب كانوا على متنها، اين تم تقديم الإسعافات لهم في عين المكان و إجلائهم إلى مستشفى عين الدفلى.