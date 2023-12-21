عين الدفلى: وفاة ثمانيني صدمته سيارة بالطريق السيار شرق غرب بخميس مليانة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بخميس مليانة مساء اليوم على الساعة 17.00 لاجل حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق غرب.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة من نوع Renault Symbole تحمل ترقيم ولاية الشلف متوجهة نحو الغرب بشيخ يبلغ من العمر 80 سنة، أثناء محاولته عبور الطريق بالمكان المسمى ” عاجة” لترديه قتيلا في عين المكان.

جثة الضحية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخميس فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادثة.