عين الدفلى.. وفاة شاب غرقا داخل حوض سقي فلاحي بالعبادية

لقي، مساء اليوم، شاب يبلغ من العمر 22 سنة حتفه غرقا داخل حوض سقي فلاحي ببقعة الشقاليل ببلدية العبادية.

الحادثة وقعت في حدود الساعة 21.40 داخل حوض مائي يبلغ طوله 12 متر و عرضه 1.5 و بعمق يبلغ 2 متر.

وتضيف المصادر التي اوردت الخبر ان الضحية ينحدر من بلدية بوڨارة بالبليدة وكان يشتغل كحارس لاسطبل البقر بمكان الحادث.

عناصر الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثة الغريق و تحويلها الى مستشفى سيدي بوعبيدة.