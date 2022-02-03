عين الدفلى: وفاة شاب في حادثة دهس قطار هي الثالثة من نوعها خلال شهر

لقي شاب يبلغ من العمر 18 سنة حتفه ظهيرة اليوم على الساعة 13.05 بعد دهسه بواسطة قطار للمسافرين من نوع كوراديا.

الحادث وقع بالنقطة الكيلومترية 147،ببلدية عين الدفلى، اين حولت مصالح الحماية المدنية جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.

يذكر ان هذه الحادثة تعد الثالثة من نوعها في ظرف حوالي شهر فقط.

وأضافت مصادر محلية ان الشاب كان يجمع البطاطا هو واصدقاؤه من احد الحقول المجاورة. وبعد قطعهم للسكة الحديدية وجدوا انفسهم محاصرين بين قطارين واحد قادم من وهران والاخر متوجه الى وهران .

كما تضيف ذات المصادر انه وقع حادث اخر لوالد الضحية من هول الصدمة عند سماعه بالخبر.

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تغيير برنامج حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/البليدة/العفرون. كما أشار بيان الشركة، إلى أن التغيير مرتقب بداية من يوم السبت 5 فيفري، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية.

كما أوضحت، شركة السكك الحديدية، أن بعض القطارات ستتوقف، استثناء في هذا اليوم عند محطة البليدة ذهابا وإيابا. أما باقي الرحلات على خط الجزائر العفرون وكذا الخطوط الطويلة، ستسير حسب البرنامج العادي.

في حين ستستأنف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم الأحد 06 فيفري. كما اعتذرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذه الأشغال.