عين الدفلى: وفاة شخصين في حادث مرور

كما قررت السلطات العمومية ببلدية مليانة غلق و تشميع مخبزتين واقعتين بحي رأس العقبة و شارع الإخوة عيشوني بمليانة ولاية عين الدفلى، بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد إستقبل مستشفى مليانة 34 حالة تسمم غذائي منذ يوم الأربعاء الماضي. ليكتشف بعدها ان المصابين تناولوا حلويات من المخبزتين المذكورتين سالفا. و التي تعودان لنفس الشخص. كما قامت اللجنة المختصة بعمل تحاليل للمواد بداخل المحلين في انتظار النتائج.

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تمكنت شرطة خميس مليانة، من ضبط شخصين في عقدهما الثالث من العمر، يقيمان بمليانة، متلبسين بسرقة أنابيب ري فلاحية و صمامات مائية مخصصة للسقي لفلاحي، كانت محملة على متن مركبة.

الوقائع حسب ذات البيان تعود إلى يوم 12 ماي الجاري في حدود الساعة الرابعة و أربعون دقيقة صباحا.

أين لفت انتباه عناصر الشرطة على مستوى حي حلايمي محمد و عبر مسلك ثانوي، سيارة من نوع فولزفاقن على متنها شخصين محملة بـ17 أنبوب حديدي مخصص للسقي الفلاحي بطول ثلاثة أمتار و6 صمامات مائية خاصة بذات الأنابيب.

ليتبين بعد التحقق من مصدرها و إخضاع الشخصين سالفي للذكر للمراقبة و التحقيق الأمني أنهما استولى عليها من إحدى الحقول الفلاحية ببلدية سيدي لخضر اختيار الفترة الليلية للتنقل تفاديا لكشف مخططهما الإجرامي.