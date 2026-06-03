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عين الدفلى.. وفاة شخص إثر انقلاب شاحنة

بقلم عايدة.ع
عين الدفلى.. وفاة شخص إثر انقلاب شاحنة
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سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عين الدفلى، حادث مرور مميت وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 65 المكان المسمى ليراع، ببلدية الحسينية.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 65 المكان المسمى ليراع ،بلدية الحسينية و دائرة بطحية.

حيث خلّف وفاة شخص بعين المكان، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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