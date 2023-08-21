عين الدفلى.. وفاة شخص اثر احتراق شاحنة بالطريق السيار بمنطقة بلحاج الطاهر بالحسينية

حذرت قيادة الدوك الوطني، مستعملي الطريق السيار شرق-غرب ودعتهم لخفض السرعة قدر الإمكان بسبب احتراق شاحنة.

وذلك على مستوى منحدر منطقة بلحاج الطاهر بالحسينية بعين الدفلى، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للدرك الوطني على فايسوك “طريقي” .

وكشفت قيادة الدرك عن سقوط حمولة (صفائح الجبس) من الشاحنة المحترقة قبل قليل على إمتداد حوالي 150 متر .

هذا ويتواجد أفراد فصيلة الدرك ببومدفع رفقة الحماية المدنية بموقع الحادث من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي نفس الحادث، اعلنت الحماية المدنية عن تدخل اسعافاتنا على الساعة 21سا55د من أجل هذا الحادث.

والذي تمثل في انحراف شاحنة ذات مقطورة متبوع بحريق ، خلف الحادث وفاة شخص “محروق” تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.