عين الدفلى: وفاة شخص في حادث إصطدام شاحنة بسيارة في بوراشد

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم على الساعة 16سا و50د لأجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة اولاد زيري ببوراشد.

الحادث تمثل في انحراف شاحنة من نوع شاكمان واصطدامها بسيارة سياحية من نوع ميقان، ما ادى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 43سنة و إصابة 3 اشخاص (امرأة لديها اصابة خطيرة في الرأس وطفل 10 سنوات اضافة الى والده في حالة صدمة.

وتم تحويل الضحايا حولوا الى مستشفى عين الدفلى.