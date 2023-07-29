عين الدفلى.. وفاة شخص وإصابة آخر بجروح في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق-غرب. على مستوى بلدية جليدة بولاية عين الدفلى، حسبما أفاد به بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن وحدة الحماية المدنية لبلدية جليدة تدخلت مساء الجمعة في حدود الساعة الخامسة مساء و20 د. لأجل حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. بالمكان المسمى دوار أولاد الصلاح ببلدية جليدة. الذي يتمثل في اصطدام شاحنة صغيرة بشاحنة ذات مقطورة ما تسبب في وفاة سائق الشحنة الصغيرة (24 سنة). وإصابة مرافقه (22 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف نفس المصدر أن الشخص المصاب تم تحويله إلى مصلحة الإستعجالات لمستشفى مكور حمو بعاصمة الولاية فيما تم تحويل الشخص المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.