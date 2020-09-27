عين الدفلى: وفاة شخص وإصابة 15 آخرين في 8 حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت ولاية عين الدفلى خلال 24 ساعة الأخيرة ثمانية حوادث مرور متفرقة عبر تراب الولاية كلها جسمانية.

وأدت حوادث مرور إلى إصابة 15 شخص ووفاة شخص واحد في الحادث الاخير.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية لوحدة المركز المتقدم عين الدفلى صبيحة اليوم على الساعة 05سا صباحا إثر حادث مرور.

وتمثل الحادث في انحراف واصطدام سيارة سياحية ( بيجو 308) بشجرة بالطريق الولائي رقم 33 بالمكان المسمى الميزان او السوايك.

الحادث خلف وفاة سائق السيارة في عين المكان يبلغ من العمر 40سنة، أين حوّل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى.