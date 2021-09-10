عين الدفلى.. وفاة شخص و إصابة 5 آخرين إثر حادث مرور ببلدية زدين

لقي شخص حتفه فيما أصيب 5 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور أليم ببلدية زدين في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 65 بالمكان المسمى العيون بلدية زدين، إثر اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين من نوع renault – symbol، مما أدى إلى انحرافهما و انقلابهما.

هذا وقد خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم مابين 13 سنة و93 سنة، تم تحويلهم إلى مستشفى سيدي بوعبيدىة بالعطاف، يضيف البيان.

ومن جهتها، قامت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث .