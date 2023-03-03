عين الدفلى: وفاة شيخ دهسه قطار خط وهران -الجزائر العاصمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى ممثلة في وحدة بومدفع هذا اليوم الجمعة في حدود الساعة 11و20 دقيقة. لأجل حادث إصطدام قطار بشخص أدى إلى وفاته في عين المكان. وهذا على مستوى حي النسيسة بالمخرج الشرقي لبلدية بومدفع.

وحسب الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، فإن القطار لنقل المسافرين يحمل رقم 1002 ويعمل على خط وهران -الجزائر العاصمة.

وأشار ذات المصدر أن الضحية رجل يبلغ من العمر حوالي 71 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مليانة. فيما فتحت المصالح المختصة تحقيق في هذا الحادث المأساوي.

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