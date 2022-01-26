عين الدفلى..وفاة طفل بداخل بركة مائية بالعامرة

انتشلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية مساء اليوم، على الساعة 4 زوالا ٫ جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وذلك من داخل احد البرك المائية بدوار البواجدة التابع لبلدية العامرة،بعدما كان مفقودا منذ الساعة ال 10 صباحا

ويقطن الضحية ببلدية العبادية، وذهب لزيارة بيت جدته على اثر العطلة الاستثنائية التي منحت لهم ليلقى حتفه بداخل البركة المائية.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة، على ان يتم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حموا