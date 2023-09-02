عين الدفلى.. وفاة طفل دهسا اثناء محاولته عبور الطريق السيار بزدين

تدخلت مصالح الحماية المدنية في عين الدفلى، زوال هذا اليوم، في حدود الساعة 14:40 لأجل حادث مرور مميت تمثل في دهس شاحنة لطفل بالطريق السيار شرق غرب ببلدية زدين.

الضحية يبلغ من العمر حوالي 14 سنة ، كان يحاول عبور الطريق السيار لتباغته شاحنة كانت متجهة نحو الشرق وترديه قتيلا في عين المكان.

لتحول بعدها جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.