عين الدفلى: وفاة طفل وإصابة شخصين إثر احتراق شقة

تدخلت مصالح الحماية المدنية فجر هذا اليوم في حدود الساعة 03 سا و00 د لأجل إخماد حريق مسكن بعمارة سكنية في الطابق الثالث بحي 200 مسكن cnep, بمدينة عين الدفلى.

ونشب الحريق في غرفة النوم ما خلف وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 03 سنوات وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 34 سنة. أين تم إسعافه في عين المكان وكذلك إصابة بنت تبلغ من العمر 12 سنة بضيق في التنفس. تم إسعافها وتحويلها إلى مستشفى عين الدفلى. أين تم تحويل الطفل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهة أخرى تمكنت ذات المصالح من منع إنتشار الحريق إلى باقي الغرف والمساكن المجاورة. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيق في هذا الحادث المأساوي.