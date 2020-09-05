عين الدفلى: وفاة عشريني بصعقة كهربائية

توفي، اليوم السبت، شاب يبلغ 29 سنة، بصعقة كهربائية في مصعد كهربائي لمواد البناء، على الساعة 13سا و37د، بعين الدفلى.

وأفادت الحماية المدنية لعين الدفلى، أن الضحية بناء كان بصدد رفع مواد بناء متمثلة في رمال البناء بالطابق الثالث لمسكن.

وسيتم تحويل جثة الضحية من حي ناجم ببلدية عين الدفلى إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مكور حمو، في ذات البلدية.

من جانب آخر، سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، تدخلين لأجل إخماد حريق غابة بمشاركة مصالح الغابات .

وسجل الحريق الاول بغابة الشعيبة بحمام ريغة، حيث تم إخماده، مع خسارة 3هكتارات، منها هكتارين صنوبر حلبي، وهكتار أدغال .

أما الثاني، فقد تم تسجيله بغابة دوي المكان العابد ببوراشد، حيث تم إخماد الحريق مع تسجيل خسارة هكتــار.