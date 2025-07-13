عين الدفلى.. وفاة عشريني في حادث مرور

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب، ببلدية عين سلطان بولاية عين الدفلى.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا05د من أجل حادث اصطدام بين دراجة نارية و شاحنة. بالطريق السيار شرق غرب، ببلدية عين سلطان دائرة عين الشياخ.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 20 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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