عين الدفلى: وفاة غامضة لرضيع داخل أحد المحلات المهجورة بخميس مليانة

توفي صباح اليوم الطفل “ي. ز” البالغ من العمر حوالي عام و نصف في ظروف غامضة. داخل إحدى محلات الرئيس المهجورة بحي الوئام بخميس مليانة ولاية عين الدفلى.

و حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحية وجد متوفي وعلى ظهره علامات زرقاء. أين تدخلت عناصر الحماية المدنية ونقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بخميس مليانة. فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا في القضية.

للإشارة فقد سبق لقناة “النهار” نقل معاناة والدة الضحية رفقة 9 من إخوته الآخرين داخل أحد المحلات المهجورة. خاصة أيام البرد إلا أنه و للاسف لم تتحرك اي جهة في القضية.