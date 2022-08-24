عين الدفلى.. وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بالطريق السيار
لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بولاية عين الدفلى.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث على مستوى منحدر خميس مليانة بلدية (عين السلطان)،إتجاه وهران.
وحسب ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص واصابة شخص اخر بجروح.
هذا و تتواجد افراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني ببومدفع بعين المكان، من اجل القيام بالاجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور التي تعرف تباطئا.
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عين الدفلى: وفاة شخصين في إصطدام مابين سيارتين
كما لقي شخصان حتفهما في حادث مرور، وقع بالطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلديتي العبادية و عي بويحي بالضبط على مستوى منطقة القوارطية بلدية العبادية بولاية عين الدفلى.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية فقد سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، مساء أمس الخميس، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلدية عين بويحي و العبادية بالمكان المسمى القوارطية.
حيث تمثل الحادث في إصطدام مابين سيارتين سياحيتين طيوطا ياريس و رونو كليو، مما اسفرعن وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 39 و15 سنة.
أين حولا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم بين 09 سنوات و 50سنة.
كما قدمت لهم الاسعافات الاولية و حولو الى نفس المستشفى لتلقي العلاج،فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي.
أمن عين الدفلى يطيح بشبكة مختصة في السطو على سيارات المحاميات
كما أطاحت مصالح الأمن بعين الدفلى، بشبكة تتكون من 4 أشخاص مختصة في السطو على سيارات المحاميات
وكانت هذه الشبكة التي تم توقيف جميع افرادها تنشط بمدينة عين الدفلى، حيث استهدف افرادها سيارات 4 محاميات وسرقوا منها أغراض ثمينة.
ويستهدف عناصر هذه الشبكة ضحاياهم بعد عمليات ترصد ومراقبة باستعمال دراجة نارية.وجاءت عملية الشرطة اثر كمين أحبط محاولة سرقة خامسة.
فيما تم تقديم الموقوفين، أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع موقوفين إثنين الحبس المؤقت.
عين الدفلى: توقيف 3 أشخاص سرقوا 106 وصفة طبية بمستشفى خميس مليانة
كما أوقفت مصالح الشرطة بخميس مليانة ولاية عين الدفلى، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة، يقيمون بمدينة مليانة،
تورطوا في قضية سرقة أكثر من 100 وصفة طبية فارغة مؤشر عليها
بالإضافة كذلك إلى سرقة محلول طبي من داخل مستشفى المدينة، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة و كمية من المخدرات.
الحادثة تعود الى يوم 12 جويلية الجاري في حدود الساعة الرابعة و النصف. أين أوقفت عناصر الشرطة العاملة بمستشفى خميس مليانة 3 أشخاص بعد عملية التلمس الجسدي القانونية.
التي أسفرت عن ضبط قطعة مخدرات بحوزة أحدهم. إضافة إلى 106 وصفة طبية فارغة مؤشر عليها بدمغة ذات المستشفى تبين سرقتها مع محلول طبي من إحدى المصالح.
فيما تم ضبط بحوزة الشخصين المتبقيين أسلحة بيضاء محظورة “سكين و قضيب حديدي ملفوف بشريط لاصق”.
المشتبه فيهم تم تقديمهم يوم أمس أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة التي خصتهم بأمر إيداع.