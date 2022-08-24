عين الدفلى.. وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بالطريق السيار

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بولاية عين الدفلى.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث على مستوى منحدر خميس مليانة بلدية (عين السلطان)،إتجاه وهران.

وحسب ذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص واصابة شخص اخر بجروح.

هذا و تتواجد افراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني ببومدفع بعين المكان، من اجل القيام بالاجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور التي تعرف تباطئا.

كما لقي شخصان حتفهما في حادث مرور، وقع بالطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلديتي العبادية و عي بويحي بالضبط على مستوى منطقة القوارطية بلدية العبادية بولاية عين الدفلى.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية فقد سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، مساء أمس الخميس، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلدية عين بويحي و العبادية بالمكان المسمى القوارطية.

حيث تمثل الحادث في إصطدام مابين سيارتين سياحيتين طيوطا ياريس و رونو كليو، مما اسفرعن وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 39 و15 سنة.

أين حولا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم بين 09 سنوات و 50سنة.

كما قدمت لهم الاسعافات الاولية و حولو الى نفس المستشفى لتلقي العلاج،فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي.

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