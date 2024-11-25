نظمت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى شبكة الطرق لخميس مليانة بولاية عين الدفلى، يوم تحسيسي حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل وتأثيرها على منشآت الطرق ومستعملي الطريق.

وحسب وزارة الأشغال العمومية، يهدف تنظيم هذا اليوم التحسيسي إلى توعية سائقي شاحنات. الوزن الثقيل بضرورة التقيد بالحمولة المرخصة بها قانونا للحفاظ على منشآت الطرق ومستعملي الطريق.

يشار أن هظا اليوم التحسيسي تم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. النقل، وكذا ولاية عين الدفلى وقيادة الدرك الوطني.

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