عين الدفلى.. 4 قتلى وجريحان في اصطدام بين حافلة وسيارتين

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 2 آخران في حادث مرور مميت وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى المكان المسمى سيدي بودرقة، ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا45د من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين حافلة وسيارتين. على مستوى المكان المسمى سيدي بودرقة، ببلدية دائرة خميس مليانة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة 04 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 02 آخرين. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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