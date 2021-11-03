عين الدفلى: 5 سنوات حبس نافذة لشخصين مارسا الفعل المخل بالحياء على قاصر بمليانة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مليانة في ولاية عين الدفلى ،أمام مصالح العدالة شخصين يبلغان من العمر 19 و31 سنة ، على خلفية تورطهما في قضية إبعاد قاصر، التحريض على الفسق وفساد الأخلاق مع ممارسة الفعل المخل بالحياء.

عملية توقيف المشتبه فيهما تمت على إثر فتح تحقيق بشأن تعرض فتاة تبلغ من العمر12 سنة لعملية إبعاد و تحريضها على الفسق وفساد الأخلاق مع ممارسة الفعل المخل بالحياء عليها ، حيث كللت الأبحاث و التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية من تحديد هوية المتورطين في العملية مع توقيفهما تباعا .

بعد استكمال الإجراءات القانونية تجاه المشتبه فيهما ، قدما أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة، أين صدر في حقهما حكم يقضي بحبسهما خمس سنوات نافذة وغرامة مالية .