عين الدفلى: 5 سنوات سجنا نافذا للمعتدي على شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بخميس مليانة بولاية عين الدفلى أول أمس، من الإطاحة بشخص من المسبوقين قضائيا.

وتم توقيف الشخص بعد تورطه في قضية سرقة بالعنف لهاتف نقال ومبلغ مالي لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية توقيف المعني الذي كان في حالة فرار،جاءت إثر شكوى قدمها الضحية الذي تعرض للسرقة.

حيث كان الجاني يتتبع الضحية على مستوى حي الوئام ونفذ فعلته عن طريق إستعمال العنف معه مستغلا إعاقته البدنية.

حيث مكنت الأبحاث الميدانية المكثفة بالإستعانة بالأوصاف المقدمة من قبل الضحية ،من تحديد هوية المعني وتوقيفه.

المشتبه فيه صدر في حقه حكم بـ 05 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة.

و بموجب إجراءات المثول الفوري أمام قسم الجنح لدى محكمة خميس مليانة.