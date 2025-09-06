عين الدفلى.. 7 جرحى في اصطدام بين سيارتين

أصيب 7 أشخاص بجروح، جراء وقوع حادث مرور صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 04، ببلدية خميس مليانة ولاية عين الدفلى.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا30د لأجل حادث اصطدام بين سيارتين. بالطريق الوطني رقم 04، بلدية ودائرة خميس مليانة.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 7 أشخاص بجروح وشخص واحد في حالة حرجة. كما تم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

