إعــــلانات
أخبار الجزائر

عين الدفلى.. 9 ضحايا في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة

بقلم ع.ع
عين الدفلى.. 9 ضحايا في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة
  • 30
  • 0

أصيب 9 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة من متوسطة إلى خطيرة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب  اولاد زيري بلدية  بوراشد ولاية عين الدفلى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن أسعافاتها تدخلت صبيحة اليوم، من أجل حادث مرور. تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة محملة بالخضر بالطريق السيار شرق غرب  اولاد زيري بلدية  بوراشد النقطة الكيلومترية  63/64 .

مشيرة أن الحادث خلف اصابة 09 أشخاص باصابات مختلفة من متوسطة الى خطيرة اسعفوا و حولوا الى مستشفى  خميس مليانة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/IM09s
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر