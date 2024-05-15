عين الدفلى: حجز 249 كغ من “المرڨاز” و اللحوم الفاسدة بخميس مليانة

اسفرت خرجة ميدانية لمراقبة المحلات، قام بها اعوان قمع الغش للمفتشية الإقليمية للتجارة و ترقية الصادرات بخميس مليانة ضمن الفرقة المختلطة، عن حجز و إتلاف كمية من اللحوم الفاسدة قاربت القنطارين والنصف.

المحجوزات تمثلت في لحوم حمراء ، مارقاز و تحضيرات لكمية فاسدة و غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ 249.5 كلغ ، حيث تم العثور عليها عند محل من نوع قصابة ليتم حجزها و اتلافها مع توجيه استدعاء الى المعني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.