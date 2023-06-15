عين تموشنت: أحكام بين سنة و18 شهرا لمترشحتين في البكالوريا بسبب الغش

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية. بعين تموشنت ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية و الفرقة الجنائية بتاريخ 14/06/2023 قضيتين. متعلقتين بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل التواصل عن بعد (الهاتف النقال وسماعات الأذن).

طبقا لنص المادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من قانون العقوبات تورط فيها اربع أطراف حيث بعد استكمال التحقيق من قبل الضبطية القضائية تم تقديمهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت ومتابعتهم عن طريق اجراءات المثول الفوري بنفس الجنحة حيث تم ادانة المدعوتين (ب.ج.م) و (ق.ش) بالجرم المنسوب إليهما وعقابهما بسنة حبس نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 100.000دج أما بخصوص المدعوة (ع.ص) تم ادانتها ب18 شهر حبس نافدة وغرامة مالية نافذة قدرها 200.000دج مع الأمر بإيداعها المؤسسة العقابية في حين تم تسليم الطفلة المتهمة (ع.ف.ز) لوليها بأمر من قاضي الأحداث .