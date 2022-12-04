قناة النهار عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 11:41 عين تموشنت شارك غرِّد أرسل 74 0 عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6REKL اقرأ أيضا النهار ترندينغ: جزائريان ينجحان في الوصول إلى البقاع المقدسة على متن دراجة نارية في مدة 50 يوم قناة النهار 27 نوفمبر أحد الناجين يكشف تفاصيل الحادث المروري الأليم ببرج باجي مختار قناة النهار 14 نوفمبر صريح جدا: هكذا يحتفل الزوج الجزائري بعيد ميلاد زوجته قناة النهار 17 نوفمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر تصالح سامية طبّوش ووحيدة قرّوج على المباشر بعد فتنة داروها بيناتهم !! قناة النهار 02 ديسمبر والي تيسمسيلت : انا نخدم المناطق المعزولة بصح 3 سنوات في مشروع طريق فيه 10 كلم وما كملش غير معقول قناة النهار 25 نوفمبر برنامج "The Weekend Show" التنمر.. شبح يطارد النفوس وينهي الوجود قناة النهار 18 نوفمبر الفرصة الثانية: مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخـ.ـدرات والكاشيات في اليونان قناة النهار 02 ديسمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر طالع هابط : النوي يتطرق لقضية بائع البيض بوهران ويطالب الوالي بإعطائه محل للإسترزاق فيه قناة النهار 13 نوفمبر