عين تموشنت : أمن العامرية يوقف شبكة مختصة في السرقة من أجل “الحرڨة”

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية بدائرة العامرية في عين تموشنت، حد شبكة مختصة في السرقة متكونة من 05 أشخاص.

العملية جاءت على إثر شكوى تقدمت بها الضحية عن قضية السرقة بالكسر التي تعرضت لها من طرف مجهولين.

والتي طالت بيتها الذي سرقت من داخله صندوق المجوهرات،مبلغ مالي من العملة الصعبة وبعض الأغراض المنزلية. واستغلالا للمعطيات المتحصل عليها باشرت ذات الفرقة التحري والتحقيق في القضية لكشف ملابساتها مع تكثيف الجانب استعلامي.

حيث تمكنت في ظرف و جيز من تحديد هوية أحد المتورطين في عملية السرقة وتوقيفه.

ويتعلق الأمر بالمدعو ” ن م” 57 سنة، وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة محكمة العامرية، تم تفتيش منزل هذا الأخير.

أين تم العثور واسترجاع بعض المجوهرات المسروقة.

التحقيق المتواصل مع المشتبه فيه أفضى إلى تحديد هوية شركائه في عملية السرقة الذي تم توقيفهم.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ن س” 19 سنة والمدعو”ب ي”18 سنة و المدعو”ك م أ”18 سنة والمدعو”ب ع 18″ سنة.

فيما كشفت ذات التحريات ان غرض المتهمين من السرقة هو جمع الأموال من اجل تنظيم رحلة هجرة غير شرعية.

والسعي الى جمع الاموال من اجل بلوغ الضفة الأخرى عبر “الحرقة”.