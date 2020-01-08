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عين تموشنت.. أمن بني صاف يوقف مسبوق مبحوث عنه

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عين تموشنت.. أمن بني صاف يوقف مسبوق مبحوث عنه
بقلم كمال بوعزة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بني صاف بولاية عين تموشنت، هذا الأسبوع، من توقيف شخص كان محل أمر بالقبض.

عملية التوقيف جاءت إثر ورود معلومات لعناصر المصلحة مفادها وجود شخص معتاد الإجرام متواجد على مستوى دائرة بني صاف.

وعلى هذا الأساس وإستغلالًا للمعلومة تم تكليف عناصر بالزي المدني للبحث والتحري عنه ومكان تواجده وتحركاته.

ليتم توقيفه بعد ترصده، وإقتياده إلى المصلحة لمباشرة الإجراءات القانونية، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب خ”، البالغ من العمر 32 سنة.

وبعد تقديم المبحوث عنه أمام السيد وكيل الجمهورية أمر بتحويله إلى محكمة وهران.


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