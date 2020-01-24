عين تموشنت.. أمن عين الأربعاء يُطيح بسارق المحلات التجارية

تمكنت، عناصر الشرطة عين الأربعاء لأمن عين تموشنت، من الإطاحة بسارق المحلات التجارية على مستوى المدينة.

العملية جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، الذي تعرض محله التجاري”مكتبة” للسرقة، عليه باشرت ذات المصالح التحقيق والتحري في القضية.

أين أفضت لتحديد هوية المشتبه فيه، وبعد توقيفه إعترف بالجُرم المنسوب إليه وبناءا على إذن بالتفتيش لمسكنه.

تم العثور وحجزالمسروقات الخاصة بالتاجر صاحب المحل التجاري، إلى جانب مسروقات أخرى لضحايا تم سرقتهم من طرف نفس المشتبه فيه.

وبعد إجراء المثول الفوري للمتهم، صدر في حقه أمر إيداع الحبس مع تأجيل النطق بالحكم.