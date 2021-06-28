عين تموشنت.. إحباط محاولة الهجرة السرية لـ14 شخصا من بينهم مدون وناشط سياسي

تمكنت عناصر حرس السواحل لوحدة ميناء بني صاف التابعة للمجموعة الإقليمية لبني صاف في عين تموشنت. من إحباط محاولة إبحار سري لـ14 شابا مرشحا للهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى.

وأشارت مصادر إلى أن المجموعة انطلقت ليلة الأحد إلى الإثنين، من سواحل ولاية وهران ليتم اعتراضها بعرض البحر من طرف عناصر حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف.وتم توقيف مجموعة الحراقة التي كانت تضم بين صفوفها مدون وناشط سياسي منحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

وكان المعني، بصدد الهجرة السرية للضفة الثانية من حوض المتوسط.هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بني صاف.بعد الانتهاء من ضبط الإجراءات الأمنية المعمول بها.