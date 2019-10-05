عين تموشنت: “إحباط محاولة حرقة لأزيد من 70 شخصا”

أحبط حراس السواحل لعين تموشنت محاولات حرقة لحوالي 73 شخص كانوا بصدد الهجرة سريا عبر قوارب الموت، صوب السواحل الاسبانية، انطلاقا من شواطئ عين تموشنت وبالأخص شواطئ بوزجار وبني صاف.

ومن بين الحراقة الموقوفين نساء وأطفال أقلعوا من السواحل التموشنتية أفواجا في 4 مجموعات.

غير ان محاولاتهم باءت بالفشل، في حين تواصل الجهات الامنية تحرياتها لمعرفة منظمي هاته الرحلات.

من جانب آخر، تم توقيف 62 شخصا في عرض البحر، فيما أحبطت محاولة أخرى لمجموعة بها 11 شخصا، قبل اقلاعها بشاطئ بوزجار.

هذا وعلمت النهار أنه ومن بين الحراقة الموقوفين 04 نساء و16 شخص ينحدرون من ولاية بجاية.