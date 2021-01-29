عين تموشنت: إحباط محاولة “حرقة” لـ13 شخصا من بينهم قاصر ومغربيان

أحبطت عناصر حرس السواحل لبوزجار بعين تموشنت، عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الاسبانية عبر قوارب الموت.

حيث مكنت العملية من توقيف 13 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة.

وإثنان منهم من جنسية مغربية فيما ينحدر البقية من ولايات غيليزان الشلف و وهران.

أين كانوا قد اقلعوا من احد شواطئ وهران، قبل أن تحبط خفر السواحل محاولتهم و تعيدهم لميناء وهران.

ليتم تسليمهم لمصالح الدرك الوطني، التي باشرت بدورها تحرياتها من اجل الكشف عن الجهات المنظمة لهذه العمليات، وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.