عين تموشنت.. إحباط محاولة “حرڤة” وتوقيف 6 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن عين تموشنت، بالتنسيق مع حراس السواحل، خلال الأسبوع الماضي من توقيف 6 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية الهجرة غير المشروعة عبر البحر.

وتعود قضية الحال لمعلومات تفيد بوجود مجموعة أشخاص بصدد مغادرة التراب الوطني عن طريق الإبحار السري إنطلاقا من ميناء بني صاف باستعمال قارب نزهة.

وتوّجت تحريات محققي ذات الفرقة بالتنسيق مع عناصر حرس السواحل بميناء بني صاف، بتحديد هوية وتوقيف عناصر الشبكة، من بينهم المدبر الرئيسي للعملية.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، أسفرت عن ضبط وحجز قارب صلب من الحجم الكبير مزود بمحرك بقوة 200 حصان بخاري، بوصلة و جهاز تحديد الموقع الجغرافي GPS،مبالغ مالية قدر بـ 84000 دج، و440 أورو .

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، عن قضية الشروع في تهريب المهاجرين عبر البحر ضمن شبكة إجرامية منظمة.