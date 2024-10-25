عين تموشنت: إحباط نشاط شبكة تُنظم عمليات الحرڤة عبر البحر

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري، تنشط بإقليم الإختصاص.

أين مكنت العملية من توقيف 11 عشرة شخصا من بينهم المنظم الرئيسي للرحلة ورعية أجنبية من جنسية مغربية.

كما تم حجز معدات الإبحار تمثلت في قارب مطاطي من الحجم الكبير مزود بمحرك بقوة 40 حصان بخاري، و8 دلاء معبأة بمادة البنزين.

وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر ب 20000 دج و بالعملة الأجنبية 1300 أورو.

بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستخدم بين عناصر الشبكة للتحضير و التدبير لمغادرة التراب الوطني.

و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام محكمة عين تموشنت بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للوطنية.